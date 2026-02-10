Venezia scontro in Canal Grande | lancione Alilaguna contro gondole feriti turisti e gondolieri indaga la Procura

Un incidente si è verificato questa mattina a Venezia, nel cuore della città. Un lancione di Alilaguna ha investito due gondole vicino al ponte di Rialto, causando alcuni feriti tra turisti e gondolieri. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Un lancione di Alilaguna, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro due gondole nel cuore di Venezia, in prossimità del ponte di Rialto, domenica mattina. L’incidente ha coinvolto sette turisti e due gondolieri, causando danni significativi a imbarcazioni e strutture circostanti. La Procura ha aperto un’inchiesta per naufragio a carico di ignoti. La scena che si è presentata domenica mattina in Canal Grande era di caos e preoccupazione. Un lancione di Alilaguna, un mezzo di trasporto pubblico utilizzato per collegare Venezia con l’aeroporto Marco Polo e le isole della laguna, ha perso il controllo e si è scontrato violentemente con due gondole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Venezia Canal Grande

Questa mattina a Venezia, un motoscafo Alilaguna si è schiantato contro due gondole e un’altra barca nel Canal Grande.

Un incidente si è verificato questa mattina nel Canal Grande di Venezia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Venezia Canal Grande

Argomenti discussi: Venezia, lancione in avaria sul Canal Grande rovescia una gondola. Nove feriti lievi; Incidente in Canal Grande, scoppia il dibattito: Troppi mezzi e troppi rischi; Motoscafo Alilaguna si schianta contro una barca e due gondole: nove feriti caduti nel Canal Grande; Scontro in Canal Grande a Venezia: battello travolge due gondole a Rialto.

Venezia, motoscafo in avaria urta due gondole: 4 turisti sbalzati in acqua, il video dello scontroTre turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del fuoco ... fanpage.it

Scontro tra motoscafo in avaria e gondole a Venezia, otto persone finiscono nelle acque del Canal GrandeA causa di un'avaria improvvisa, un motoscafo ha travolto due gondole con a bordo alcuni turisti, che sono finiti nelle acque del Canal Grande ... virgilio.it

Incidente ieri nel Canal Grande a #Venezia dove un motoscafo ha sbandato e, dopo aver colpito il Ponte di Rialto, ha urtato un'altra barca e due gondole. x.com

Nel giro di pochissimo tempo, due incidenti proprio nel cuore della città, sotto il Ponte di Rialto, nel Canal Grande. Episodi che fanno riflettere e che ricordano quanto sia fondamentale prestare attenzione e tutelare Venezia , il suo patrimonio e la sicurezza di c facebook