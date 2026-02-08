Motoscafo Alilaguna si schianta contro una barca e due gondole | nove feriti caduti nel Canal Grande
Questa mattina a Venezia, un motoscafo Alilaguna si è schiantato contro due gondole e un’altra barca nel Canal Grande. L’incidente ha fatto cadere in acqua almeno nove persone, alcune delle quali sono rimaste ferite. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, mentre i soccorritori intervenivano rapidamente per aiutare i feriti e mettere in sicurezza l’area.
VENEZIA - Paura questa mattina, domenica 8 febbraio, per un incidente nautico tra un motoscafo Alilaguna, due gondole e un'altra imbarcazione nel Canal Grande, a Venezia. Nell'impatto tra le gondole e l'imbarcazione della compagnia di trasporto privata sono caduti in acqua sette passeggeri, un gondoliere e il comandante del lancione. Nove persone sono rimaste ferite e sono state portate in Pronto soccorso per contusioni e lieve ipotermia. L'incidente Stando alle prime informazioni, la causa dell'incidente sarebbe da ricondurre a un'avaria dell'imbarcazione, si tratterebbe della rottura della guaina dell'invertitore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
