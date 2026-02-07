Serie B | Juve Stabia-Padova match chiave in esclusiva su DAZN Accesso solo con abbonamento e costi variabili
Sabato 7 febbraio alle 15:00, allo stadio Romeo Menti di Castell di Sangro, si gioca una partita importante tra Juve Stabia e Padova. La sfida, valida per la ventitreesima giornata di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e si può vedere solo con un abbonamento, che comporta costi variabili. I tifosi sono pronti a seguire l’incontro, che potrebbe incidere molto sulla corsa alla promozione.
La sfida per gli appassionati di calcio italiano è aperta: sabato 7 febbraio 2026, alle ore 15:00, lo stadio Romeo Menti di Castell di Sangro ospiterà l’incontro tra Juve Stabia e Padova, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. La domanda che aleggia tra i tifosi è una sola: come fare per non perdere questo scontro diretto e, soprattutto, come vederlo in diretta senza costi aggiuntivi? La risposta, purtroppo per molti, è che una trasmissione gratuita del match non è prevista. L’evento sportivo sarà esclusivamente visibile attraverso la piattaforma di streaming DAZN, richiedendo l’attivazione di un abbonamento.🔗 Leggi su Ameve.eu
