Serie B | Juve Stabia-Padova match chiave in esclusiva su DAZN Accesso solo con abbonamento e costi variabili

Sabato 7 febbraio alle 15:00, allo stadio Romeo Menti di Castell di Sangro, si gioca una partita importante tra Juve Stabia e Padova. La sfida, valida per la ventitreesima giornata di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e si può vedere solo con un abbonamento, che comporta costi variabili. I tifosi sono pronti a seguire l’incontro, che potrebbe incidere molto sulla corsa alla promozione.

La sfida per gli appassionati di calcio italiano è aperta: sabato 7 febbraio 2026, alle ore 15:00, lo stadio Romeo Menti di Castell di Sangro ospiterà l’incontro tra Juve Stabia e Padova, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. La domanda che aleggia tra i tifosi è una sola: come fare per non perdere questo scontro diretto e, soprattutto, come vederlo in diretta senza costi aggiuntivi? La risposta, purtroppo per molti, è che una trasmissione gratuita del match non è prevista. L’evento sportivo sarà esclusivamente visibile attraverso la piattaforma di streaming DAZN, richiedendo l’attivazione di un abbonamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

La partita tra Juve Stabia e Padova si gioca oggi per la ventitreesima giornata di Serie B.

Calcio Serie B: Juve Stabia-Padova. Segui la diretta testualeLa Juve Stabia arriva a questa sfida forte di un ottimo momento di forma: nelle ultime cinque gare ha collezionato tre vittorie e due pareggi, mostrando solidità e continuità di rendimento. Dall’altra ... rainews.it

