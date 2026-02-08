Monza-Avellino Serie B | solo DAZN per la diretta ecco le opzioni di abbonamento per i tifosi

Domani i tifosi di Monza e Avellino potranno seguire la partita solo su DAZN. Per vederla, devono avere un abbonamento alla piattaforma, con diverse opzioni disponibili. La sfida si gioca in un momento importante della stagione e l’attenzione è alta. Gli appassionati si preparano a seguire gli sviluppi in diretta, sapendo che non ci saranno alternative televisive.

Il calcio di Serie B si appresta a vivere un pomeriggio di sfide cruciali, con l’incontro tra Monza e Avellino che si preannuncia particolarmente seguito dagli appassionati. La partita, in programma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00 presso lo UPower Stadium, non sarà accessibile in diretta streaming gratuita per gli spettatori italiani. L’esclusiva per la trasmissione live è stata acquisita da DAZN, la piattaforma leader nello streaming di eventi sportivi, e per assistere alla contesa servirà un abbonamento attivo al servizio. La notizia, apparentemente semplice, apre uno scenario di opzioni per i tifosi desiderosi di non perdere nemmeno un istante della partita, con DAZN che propone diverse fasce di abbonamento per venire incontro alle esigenze di un pubblico variegato.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Monza Avellino Serie A: Fiorentina-Torino, dove vederla in diretta streaming e le opzioni per i tifosi. La partita tra Fiorentina e Torino si gioca oggi per la 24ª giornata di Serie A. Serie B: Juve Stabia-Padova, match chiave in esclusiva su DAZN. Accesso solo con abbonamento e costi variabili. Sabato 7 febbraio alle 15:00, allo stadio Romeo Menti di Castell di Sangro, si gioca una partita importante tra Juve Stabia e Padova. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Monza Avellino Argomenti discussi: MONZA-AVELLINO: I CONVOCATI; Serie B, Monza-Avellino, Bianco: Dimenticare l’andata, comincia un trittico decisivo; Monza- Avellino, al Brianteo sfida tra due grandi protagoniste della B: ecco le probabili formazioni; Trasferta Monza–Avellino: tutte le indicazioni utili per i tifosi biancoverdi. Serie B, oggi si chiude la 23ª giornata: in programma Monza-AvellinoSi conclude oggi la 23ª giornata della Serie B con Monza-Avellino. I padroni di casa sono chiamati a vincere per rispondere ai risultati di Palermo. tuttomercatoweb.com Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidireAll'U-Power Stadium di Monza si chiude la 23esima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi di Paolo Bianco ospitano l'Avellino di Raffaele. tuttomercatoweb.com PREVENDITA CHIUSA! CLAMOROSO #AVELLINO! Ecco quanti tifosi a #Monzashorturl.at/bI6gy facebook I convocati per #MonzaAvellino, 23° giornata di #SerieBKT acmonza.com/it/news/monza-… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.