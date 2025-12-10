Reddito di Cittadinanza intascano 560mila euro senza averne diritto | 55 denunciati nel Sannio

Nel Sannio, tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato 55 persone che hanno illegittimamente percepito il Reddito di Cittadinanza e l'Assegno di Inclusione, intascando complessivamente 560 mila euro. L’operazione rientra in un più ampio controllo volto a contrastare le frodi sociali e garantire la corretta distribuzione delle risorse pubbliche.

