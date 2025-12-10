Reddito di Cittadinanza intascano 560mila euro senza averne diritto | 55 denunciati nel Sannio
Nel Sannio, tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato 55 persone che hanno illegittimamente percepito il Reddito di Cittadinanza e l'Assegno di Inclusione, intascando complessivamente 560 mila euro. L’operazione rientra in un più ampio controllo volto a contrastare le frodi sociali e garantire la corretta distribuzione delle risorse pubbliche.
Tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto 55 persone che hanno illecitamente beneficiato del Reddito di Cittadinanza e dell'Assegno di Inclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oltre 560mila euro di sussidi incassati senza averne diritto. Le indagini hanno svelato un sistema fatto di dichiarazioni false, omissioni mirate e documenti costruiti ad arte per ottenere il Reddito di cittadinanza e l’assegno d’inclusione. - facebook.com Vai su Facebook
Günther Anders e Hans Jonas sono diventati il reddito di cittadinanza di chiunque abbia paura persino del telecomando. Non mi ha stupito vederli citati a profusione per creare una cortina fumogena di ripudio dell’innovazione tecnologica (che no, non è portat Vai su X
Controlli su reddito di cittadinanza e assegno di inclusione: 55 irregolari scoperti nel Sannio - BENEVENTO (rgl) – Oltre mezzo milione di euro sottratti alle casse pubbliche attraverso false dichiarazioni e omissioni. Secondo ilgiornalelocale.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it