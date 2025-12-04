Salvini stringe Meloni in una morsa | sul decreto Ucraina la Lega alza il livello del ricatto politico

Il decreto sulle armi all’Ucraina doveva arrivare oggi in Consiglio dei ministri. È saltato. E nel vuoto lasciato dal testo non arrivato si è inserita la mossa più dura di Matteo Salvini da mesi: un messaggio chiaro a Giorgia Meloni, quasi uno schiaffo politico. Il leader della Lega non solo collega il voto del Carroccio alle inchieste sulla corruzione a Kiev, ma scandisce che deciderà il da farsi «quando il decreto sarà all’ordine del giorno». Tradotto: la Lega detta i tempi, non la premier. E soprattutto introduce un elemento di pressione che somiglia molto a un ricatto politico. Perché se non passa la linea leghista, gli equilibri del governo si complicano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Salvini stringe Meloni in una morsa: sul decreto Ucraina la Lega alza il livello del ricatto politico

Contenuti che potrebbero interessarti

Prima Meloni stringe la mano a Schlein e dice sì alla legge sul consenso. Poi la Camera la approva all’unanimità. Ieri, al Senato, la stessa maggioranza l’ha affossata. A che gioco stanno giocando? E mentre cambiano posizione ogni giorno, Salvini parla di “v - facebook.com Vai su Facebook

Salvini stringe Meloni in una morsa: sul decreto Ucraina la Lega alza il livello del ricatto politico - Il decreto sulle armi all’Ucraina doveva arrivare oggi in Consiglio dei ministri. thesocialpost.it scrive

Il Generale Crosetto, Meloni gli fa scudo e testa Salvini su Kyiv - La presidente del Consiglio: “Il decreto Ucraina si farà entro l’anno”. Scrive ilfoglio.it

Salvini ha perso la Lega, è Vannacci il nuovo rivale di Meloni - Questo è il numero di venerdì 26 settembre 2025 della newsletter Hanno tutti ragione, firmata da Stefano Cappellini. Segnala repubblica.it

GOVERNO/ Salvini-Meloni, il “patto” che isola Tajani e Macron (in attesa di Schillaci) - La staffilata di Salvini a Macron consente alla Meloni di rimanere coperta sulle difficoltà che presenta l’"opzione articolo 5" Diventa ogni giorno più scivolosa la questione ucraina per i leaders ... Come scrive ilsussidiario.net

Salvini: “Mancato incontro con Meloni? Guardonismo giornalistico”. E sugli sminatori italiani in Ucraina non risponde – Video - "L’unica proposta concreta di autonomia che abbiamo visto finora è quella per Roma capitale che avrà super poteri, autonomia amministrativa, potestà legislativa e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

“Salvini come Kirk” e “Meloni e Tajani farete la fine di Mussolini”. Polemica sulle scritte apparse nelle manifestazioni Pro Pal - La prima è comparsa giovedì sera, nelle manifestazioni spontanee nate in diverse città italiane dopo il blocco della ... Come scrive quotidiano.net