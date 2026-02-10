Vannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv lui lo definisce traditore e va via

Durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”, Roberto Vannacci ha chiamato Carlo Calenda “Re Mida al contrario” e lo ha accusato di essere un “traditore”. La discussione si è accesa quando i due hanno affrontato la questione della guerra in Ucraina. Vannacci ha alzato la voce, ha puntato il dito contro Calenda e, alla fine, si è alzato e se ne è andato. La scena ha lasciato il pubblico senza parole.

Duro scontro tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”. I due esponenti politici hanno battibeccato pesantemente sul tema dell’Ucraina, con il fondatore di Azione che ha abbandonato il collegamento dopo aver chiamato “traditore” l’ex esponente della Lega. Scontro in tv tra Vannacci e Calenda Lo scontro tra Calenda e Vannacci è andato in scena durante la puntata del 10 febbraio della trasmissione “L’aria che tira”, condotta da David Parenzo e in onda su La7. In collegamento da Roma, Calenda ha ribadito il suo sostegno alla causa ucraina e ha stuzzicato Vannacci – anche lui in collegamento – sul tema del “combattere per la propria patria” che “un ex generale dovrebbe avere chiaro in mente”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso.

