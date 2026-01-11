Dai pro Maduro ai pro Putin La radicalizzazione della sinistra è una garanzia per Meloni Parla Velardi

L’analisi di Velardi esamina come la crescente radicalizzazione di alcuni settori della sinistra, orientati verso posizioni pro Maduro e pro Putin, possa rappresentare un elemento di rafforzamento per il governo Meloni. La conferenza stampa di inizio anno del premier si inserisce in un contesto di comunicazione istituzionale sobria e prevedibile, con messaggi calibrati più sulle dinamiche di potere che sull’attualità.

Comunque contro. La conferenza stampa di inizio anno del premier Giorgia Meloni si è mossa lungo un copione ormai riconoscibile: ritualità istituzionale, schermaglie controllate con i cronisti, messaggi destinati più ai rapporti di forza che alla contingenza. Ma mentre a Palazzo Chigi va in scena una politica sempre più centrata sulla leadership, fuori dai palazzi si addensano segnali di radicalizzazione: le manifestazioni pro Maduro, le piazze pro Palestina schierate per Hannoun, la convergenza di mondi ideologicamente diversi ma unificati dall'anti-occidentalismo e dall'anti-melonismo. In questo scenario, Claudio Velardi, direttore de Il Riformista, legge una dinamica più profonda: il rafforzamento della premier e, al tempo stesso, l'assenza strutturale di un'alternativa credibile, in Italia come in Europa.

