Bandecchi | Io con Vannacci? Non c’entro con l’estrema destra Lui generale io semplice soldato

Stefano Bandecchi chiarisce la sua posizione sull’eventuale legame con Roberto Vannacci. Il sindaco di Terni ribadisce di non avere nulla a che fare con l’estrema destra e respinge le voci di un possibile avvicinamento al generale e al suo partito, Futuro Nazionale. “Lui è un generale, io un semplice soldato”, dice, lasciando intendere di non voler essere associato a quella sfera politica.

Firenze, 4 febbraio 2026 – “Lui è un generale, io un semplice soldato”. Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare, smentisce all’ Adnkronos un possibile avvicinamento a Roberto Vannacci e al suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Bandecchi: “Mai ambito all’estrema destra”. L’ex parà della Folgore assicura che non ci pensa affatto: “Figurarsi – dice Bandecchi –. Io vengo dall’Unione di centro. La mia idea è un’idea liberale, io parlo di economia e lavoro, Vannacci è ossessionato dai valori di una presunta italianità”, aggiunge marcando le distanze. Io poi non ho mai ambito all’estrema destra ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

