Rossella Erra e i 17 chili persi | A Natale ho mangiato pollo e verdure Non volevo buttare i sacrifici

Rossella Erra, opinionista di Ballando con le Stelle, condivide la propria esperienza di perdita di 17 chili. Durante le festività natalizie, ha mantenuto un’alimentazione equilibrata, privilegiando pollo e verdure, senza rinunciare alla volontà di rispettare i propri sacrifici. In un’intervista a La Volta Buona, racconta come la sfida contro la bilancia sia proseguita anche tra le festività, evidenziando un percorso di costanza e determinazione.

L'opinionista di Ballando con le Stelle si confessa a La Volta Buona: la sfida contro la bilancia non si è fermata nemmeno durante le feste. "È una questione di salute, ho resistito a lasagne e panettoni". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

