Rossella Erra e i 17 chili persi | A Natale ho mangiato pollo e verdure Non volevo buttare i sacrifici

Rossella Erra, opinionista di Ballando con le Stelle, condivide la propria esperienza di perdita di 17 chili. Durante le festività natalizie, ha mantenuto un’alimentazione equilibrata, privilegiando pollo e verdure, senza rinunciare alla volontà di rispettare i propri sacrifici. In un’intervista a La Volta Buona, racconta come la sfida contro la bilancia sia proseguita anche tra le festività, evidenziando un percorso di costanza e determinazione.

Rossella Erra, 17 chili persi: “Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici” - (Adnkronos) – Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie. msn.com

Rossella Erra contro Nancy Brilli: “Mi sta buttando odio tramite i social!”/ “Non mi pento delle mie scelte…” - Rossella Erra e Nancy Brilli, nervi tesi dopo il tesoretto non assegnato all’attrice a Ballando con le stelle 2025: il ‘caso’ a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Rossella Erra. Danny Ocean · Volare. Ci vediamo #lavoltabuona su Rai1 mercoledì 14 gennaio ore 14.00 facebook

Alla finalissima, nel ring finale, tutta la giuria ha votato per Francesca Fialdini, mentre Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato per Andrea Delogu. Andrea e Nikita hanno vinto grazie al voto del pubblico. #BallandoConLeStel x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.