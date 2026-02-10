Valeria Graci stoccata a Laura Pausini e Federica Panicucci | Ho dovuto smettere di imitarle

Valeria Graci si lascia andare a una confessione a È Sempre Mezzogiorno. Dice di aver dovuto smettere di imitare Laura Pausini e Federica Panicucci, due figure che aveva molto apprezzato. La comica spiega che, per motivi personali, ha dovuto cambiare strada e abbandonare quei personaggi che le avevano regalato momenti di divertimento. La sua dichiarazione sorprende, ma mette in luce anche le difficoltà di chi lavora nel mondo dello spettacolo e deve adattarsi ai cambiamenti.

Aneddoto interessante, quello di Valeria Graci a È Sempre Mezzogiorno: una “stoccata” in piena regola diretta a Laura Pausini e Federica Panicucci. Tutto è nato da una domanda di Antonella Clerici, la conduttrice del cooking show, a cui la Graci ha replicato con la sua tipica ironia. Ad oggi, ha ammesso di non imitare più né l’artista, né la conduttrice: già in passato si era espressa sulla sua imitazione della Panicucci. Valeria Graci, la verità sulle imitazioni di Laura Pausini e Federica Panicucci. “ Tu imiti molto bene Federica Panicucci e Laura Pausini, si sono divertite molto?”, forse Antonella Clerici non avrebbe mai immaginato la risposta dell’attrice e imitatrice Valeria Graci, ospite a È Sempre Mezzogiorno nella puntata del 9 febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

