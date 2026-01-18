Durante la puntata di Domenica In del 18 gennaio 2026, Valeria Marini ha interpretato “La Solitudine” di Laura Pausini, suscitando reazioni sui social. In un contesto di confronto tra ospiti, Mammucari ha commentato con sincerità: “Sei imbarazzante”. Questo episodio ha catturato l’attenzione degli spettatori, diventando rapidamente oggetto di discussione online.

La puntata di Domenica In del 18 gennaio 2026 ha regalato un momento televisivo inaspettato che ha rapidamente fatto il giro dei social. Valeria Marini, ospite in studio, ha deciso di rendere omaggio a Laura Pausini con un’esibizione improvvisata de La Solitudine che ha scatenato reazioni contrastanti. Valeria Marini omaggia Laura Pausini, che è già dai Carabinieri #domenicain pic.twitter.comN1XVWlh83d — Il Grande Flagello (@grandeflagello) January 18, 2026 L’episodio è avvenuto durante una puntata dedicata in gran parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo, ormai alle porte. Mara Venier aveva accolto in studio diversi artisti storici del Festival, tra cui Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Valeria Marini canta “La Solitudine” di Laura Pausini a Domenica In, Mammucari: “Sei imbarazzante” (VIDEO)

Valeria Marini omaggia Laura Pausini, ma Mammucari non apprezza: «Sei imbarazzante». La showgirl sbotta: «Teo Basta»

Durante una puntata di Domenica In, si sono verificati momenti di tensione tra Valeria Marini e Teo Mammucari. La showgirl ha omaggiato Laura Pausini, suscitando la reazione critica di Mammucari, che ha definito l’atteggiamento “imbarazzante”. La discussione si è poi intensificata, portando Valeria Marini a rispondere a tono. Un episodio che ha attirato l’attenzione sui rapporti tra ospiti e conduttori nel contesto televisivo.

Leggi anche: Valeria Marini omaggia Laura Pausini con La solitudine e il web la deride | VIDEO

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Valeria Marini canta La solitudine di Laura Pausini a Domenica In: l’esibizione stonata fa ridere lo studio. La reazione di Marino Bartoletti e Mara Venier divertita, la showgirl costretta a scusarsi - facebook.com facebook

Valeria Marini omaggia Laura Pausini, che è già dai Carabinieri #domenicain x.com