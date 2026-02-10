Val d’Enza affidi contestati | testimonianze inattendibili e un padre indagato per falsa testimonianza

Il processo sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza si complica. Il tribunale ha messo in dubbio diverse testimonianze, ritenendole inattendibili. Nel frattempo, un padre coinvolto è stato segnalato alla procura per falsa testimonianza. La vicenda si fa sempre più intricata e potrebbe avere sviluppi importanti.

Il processo sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, ha rivelato un quadro di testimonianze ritenute inattendibili dal tribunale, con un padre che è stato segnalato alla Procura per falsa testimonianza. Le motivazioni della sentenza, che ha scosso l’Italia, emergono con dettagli sconcertanti sulle dichiarazioni rese dai genitori costituiti parte civile, spesso smentite da prove documentali e resoconti precedenti. Il caso, che ha acceso un acceso dibattito pubblico, ha visto i giudici – presieduti da Sarah Iusto, con Michela Caputo e Francesca Piergallini – analizzare attentamente le testimonianze, confrontandole con precedenti dichiarazioni, resoconti di altri testimoni e prove documentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Val d Enza affidi

Nel processo sugli affidi in Val d’Enza, alcuni genitori coinvolti sono stati chiamati a testimoniare.

Ultime notizie su Val d Enza affidi

Argomenti discussi: Sentenza Bibbiano, le motivazioni: Bimbi travolti dal clamore mediatico. Le accuse sugli affidi illeciti erano deboli e la teoria dei falsi ricordi non è condivisa da tutti; Il caso affidi in Val d’Enza: Falsa testimonianza da alcuni genitori; Indagine sugli affidi in Val d'Enza, la sentenza del processo Bibbiano: Il clamore mediatico ha travolto i bambini, impianto accusatorio debole; Caso Bibbiano, i giudici: Il clamore mediatico ha travolto i bambini e i loro familiari.

