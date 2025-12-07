Il Natale anima la Val D’Enza con eventi e mercatini

Il ponte dell’Immacolata segna l’avvio del periodo natalizio, tra mercatini, musica e tradizioni. Oggi a San Polo, Piazza Matteotti e le vie centrali ospitano il Mercatino di Natale, un’occasione per trovare antiquariato e artigianato in maniera solidale grazie alla presenza di varie associazioni. A Campegine, ’Aspettando il Natale’ in Piazza Caduti del Macinato al via alle 14 con il Mercatino artigianato. Il programma prosegue alle 16,30 con il concerto del coro Musicarnica e della Scuola Primaria, culminando alle 17,30 con l’arrivo di Babbo Natale e l’accensione dell’albero e poi Dj set. A Sant’Ilario si tiene ’Luci di Natale’, con mercatini, il Villaggio dei Golosi animato nel pomeriggio da un Concerto di Natale del Mavarta Saxophone Ensemble e la Scuola di musica Pagliarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Natale anima la Val D’Enza con eventi e mercatini

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'Eco di Bergamo. Julia Thomsen · December Magic. Oggi, sabato 6 dicembre, la magia dei Mercatini di Natale anima Piazza Roma a Berbenno, dalle 14 alle 21: un pomeriggio speciale tra prodotti artigianali, gastronomia e street food, avvolti da luci scintillan - facebook.com Vai su Facebook

Sorso si anima con “Natale in Romangia”: un mese di eventi Vai su X

Il Natale anima la Val D’Enza con eventi e mercatini - Oggi a San Polo, Piazza Matteotti e le vie centrali ospitano il Mercatino di Natale, un’occasione per ... Secondo msn.com

Natale in ValSeriana e Val di Scalve: al via le iniziative - Il Natale è alle porte e si sa, evoca cioccolata calda, luci scintillanti, addobbi e pini innevati, dolci note che si diffondono nell’aria e piste di pattinaggio, letterine a Babbo Natale e mercatini ... bergamonews.it scrive