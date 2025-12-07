Il Natale anima la Val D’Enza con eventi e mercatini

Ilrestodelcarlino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte dell’Immacolata segna l’avvio del periodo natalizio, tra mercatini, musica e tradizioni. Oggi a San Polo, Piazza Matteotti e le vie centrali ospitano il Mercatino di Natale, un’occasione per trovare antiquariato e artigianato in maniera solidale grazie alla presenza di varie associazioni. A Campegine, ’Aspettando il Natale’ in Piazza Caduti del Macinato al via alle 14 con il Mercatino artigianato. Il programma prosegue alle 16,30 con il concerto del coro Musicarnica e della Scuola Primaria, culminando alle 17,30 con l’arrivo di Babbo Natale e l’accensione dell’albero e poi Dj set. A Sant’Ilario si tiene ’Luci di Natale’, con mercatini, il Villaggio dei Golosi animato nel pomeriggio da un Concerto di Natale del Mavarta Saxophone Ensemble e la Scuola di musica Pagliarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il natale anima la val d8217enza con eventi e mercatini

© Ilrestodelcarlino.it - Il Natale anima la Val D’Enza con eventi e mercatini

Altri contenuti sullo stesso argomento

natale anima val d8217enzaIl Natale anima la Val D’Enza con eventi e mercatini - Oggi a San Polo, Piazza Matteotti e le vie centrali ospitano il Mercatino di Natale, un’occasione per ... Secondo msn.com

Natale in ValSeriana e Val di Scalve: al via le iniziative - Il Natale è alle porte e si sa, evoca cioccolata calda, luci scintillanti, addobbi e pini innevati, dolci note che si diffondono nell’aria e piste di pattinaggio, letterine a Babbo Natale e mercatini ... bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Natale Anima Val D8217enza