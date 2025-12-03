Tumori Ascierto | Boom di studi sui vaccini a mRNA Per l’Europa è un’occasione da non perdere
Dal melanoma ai tumori del polmone, della prostata, del pancreas, del seno fino al cancro ai reni, alla vescica e a molti altri ancora. In totale sono 20 i tipi di tumore contro i quali sono attualmente in corso, nel mondo, oltre 230 studi clinici (GlobalData) che mirano a sviluppare vaccini e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
