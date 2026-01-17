Litiga in un bar e impugna una pistola scacciacani | denunciato un giovane a Vibonati
Nella notte di Vibonati, un giovane di 18 anni di Montesano sulla Marcellana ha generato momenti di tensione in un bar, arrivando a impugnare una pistola scacciacani durante un acceso confronto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua denuncia. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere la calma e la sicurezza pubblica in contesti di socializzazione.
Notte di tensione, quella appena trascorsa, a Vibonati: un giovane di 18 anni, residente a Montesano sulla Marcellana, ha seminato il panico in un locale. Il ragazzo ha iniziato a litigare dinanzi all'attività, con alcuni clienti, e avrebbe impugnato una pistola scacciacani, custodita nella sua auto parcheggiata poco distante. A scongiurare il peggio, un agente della Polizia non in servizio che è intervenuto subito, disarmando il giovane. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Nell'auto non sua che sta guidando ritrovata una pistola scacciacani priva del tappo, giovane denunciato
Leggi anche: Con una pistola scacciacani rapina un bar di Brusaporto, 53enne finisce in manette
Buone feste amici Non litigate troppo con i parenti “Forza Giorgia”. . . . #natale2025 #meme #memes #memedallaterzarepubblica - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.