Litiga in un bar e impugna una pistola scacciacani | denunciato un giovane a Vibonati

Da salernotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Vibonati, un giovane di 18 anni di Montesano sulla Marcellana ha generato momenti di tensione in un bar, arrivando a impugnare una pistola scacciacani durante un acceso confronto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua denuncia. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere la calma e la sicurezza pubblica in contesti di socializzazione.

Notte di tensione, quella appena trascorsa, a Vibonati: un giovane di 18 anni, residente a Montesano sulla Marcellana, ha seminato il panico in un locale. Il ragazzo ha iniziato a litigare dinanzi all'attività, con alcuni clienti, e avrebbe impugnato una pistola scacciacani, custodita nella sua auto parcheggiata poco distante. A scongiurare il peggio, un agente della Polizia non in servizio che è intervenuto subito, disarmando il giovane. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nell'auto non sua che sta guidando ritrovata una pistola scacciacani priva del tappo, giovane denunciato

Leggi anche: Con una pistola scacciacani rapina un bar di Brusaporto, 53enne finisce in manette

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.