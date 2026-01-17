Litiga in un bar e impugna una pistola scacciacani | denunciato un giovane a Vibonati

Nella notte di Vibonati, un giovane di 18 anni di Montesano sulla Marcellana ha generato momenti di tensione in un bar, arrivando a impugnare una pistola scacciacani durante un acceso confronto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua denuncia. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere la calma e la sicurezza pubblica in contesti di socializzazione.

