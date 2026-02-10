Gestione illecita del gioco d'azzardo e riciclaggio | sequestro di beni per 16 milioni a un imprenditore a Salerno

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz all’alba a Salerno. Hanno sequestrato beni per circa 16 milioni di euro a un imprenditore sospettato di gestire illecitamente il gioco d’azzardo e di riciclaggio. L’uomo, appartenente a un’associazione a delinquere, è accusato di aver favorito organizzazioni di tipo mafioso. La vicenda si aggiunge a una serie di operazioni contro il crimine economico nella zona.

Blitz della Polizia di Stato all'alba a Salerno: l'imprenditore è indiziato di far parte d un'associazione a delinquere, con l'aggravante di agevolare organizzazioni di tipo mafioso.

