Oggi si è svolta una giornata di studi dedicata a genitori e insegnanti per parlare dell’uso precoce del telefono tra i giovani. Gli esperti hanno sottolineato come l’uso eccessivo degli smartphone possa portare a dipendenza e problemi per la salute mentale dei ragazzi. Durante l’incontro, sono state illustrate strategie per aiutare i giovani a staccarsi dai device e a usare i telefoni in modo più consapevole.

Scommettere sul futuro dei giovani significa anche sconnetterli dagli smartphone quando il loro utilizzo si trasforma in dipendenza e in possibili rischi per la psiche. È su questo gioco di parole che si basa infatti "Sconnettiamo. sul loro futuro", giornata di studi in agenda oggi dalle 17 alle 19 al Sant’Agostino nell’ambito della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. Promotore dell’iniziativa è l’istituto comprensivo Pietrasanta 2, con il patrocinio del Comune e della Provincia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca Massa e Carrara, e l’incontro è rivolto a genitori e insegnanti degli alunni di quarta e quinta elementare e delle scuole medie per promuovere una riflessione condivisa sul rapporto tra giovani e tecnologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Uso precoce del telefono. Oggi la giornata di studi rivolta a genitori e docenti

La Giornata contro il bullismo porta numeri preoccupanti: nel 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo.

