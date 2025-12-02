Bambini troppo ’digitali’ Allarme per l’uso precoce di smartphone e tablet

La comunità scientifica lancia l'allarme sulle conseguenze dell' uso precoce o eccessivo dei dispositivi elettronici. Smartphone, tablet, videogiochi e piattaforme digitali, presenza costante anche nella vita quotidiana di bambini e adolescenti, se adoperati senza regole e troppo in anticipo sull'età di chi ne fa uso, fanno emergere questioni complesse che chiamano in causa la sfera familiare, educativa, e comunitaria. Non a caso, dal 1° settembre, la circolare del Ministero dell'Istruzione vieta l'uso dei cellulari a scuola. "La capacità genitoriale – ha asserito nel corso di un convegno promosso da ArtinCounselling Aps il pediatra Augusto Biasini, già primario al Bufalini-, deve affrontare le complesse relazioni con bambini e adolescenti che oggi vivono immersi in una connessione digitale che ne moltiplica confronti, successi e fallimenti spesso in modo istantaneo, superficiale e senza empatia.

