Usa uccisa figlia Jeff Johnson | candidato Gop Minnesota sospende campagna elettorale

La campagna di Jeff Johnson, candidato repubblicano alla guida del Minnesota, si interrompe bruscamente dopo la tragica morte della figlia Haley Marie Tauber. La giovane di 22 anni è stata trovata accoltellata nel suo appartamento e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Johnson ha deciso di sospendere ogni attività politica, colpito dal dolore per questa perdita improvvisa.

(Adnkronos) – Haley Marie Tauber, la figlia 22enne di Jeff Johnson, candidato repubblicano a governatore del Minnesota, è stata accoltellata a morte nel suo appartamento. Lo riporta il New York Post. La polizia locale ritiene che si sia trattato di omicidio e tentato suicidio da parte del marito di Haley, il ventitreenne Dylan Michael Tauber, anch’egli trovato gravemente ferito nel loro appartamento. Johnson ha sospeso la sua campagna elettorale. Vonn: “Ho rischiato per il sogno olimpico. Serviranno altre operazioni” “Il super caccia di Parigi e Berlino è morto”, fallito il programma franco-tedesco? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, uccisa figlia Jeff Johnson: candidato Gop Minnesota sospende campagna elettorale Approfondimenti su Jeff Johnson Il candidato repubblicano in Minnesota Chris Madel si ritira: “L’Ice è un disastro totale” Chris Madel, candidato repubblicano alla governatura del Minnesota, ha annunciato il ritiro dalla campagna elettorale. Alfonso Signorini sospende impegni con Mediaset: "Campagna calunniosa e diffamatoria" Alfonso Signorini ha annunciato la sospensione dei suoi impegni con Mediaset, accusando alcune campagne di diffamazione e calunnia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Jeff Johnson Argomenti discussi: Usa, uccisa figlia Jeff Johnson: candidato Gop Minnesota sospende campagna elettorale; Usa, uccisa la figlia del candidato governatore repubblicano in Minnesota; Milano Cortina, le gare di oggi: da Constantini-Mosaner allo short track, orari e dove vedere gli azzurri. Usa, uccisa figlia Jeff Johnson: candidato Gop Minnesota sospende campagna elettoraleLa polizia locale ritiene che si sia trattato di omicidio e tentato suicidio da parte del marito di Haley, il ventitreenne Dylan Michael Tauber, anch’egli trovato gravemente ferito nel loro ... sassarinotizie.com 28/01/1989 Anaheim (USA) Guy Cooper in a spectacular jump He crosses the finish line in third place Behind winner Ricky Johnson and runner-up Jeff Stanton from the magazine " MOTOCROSS" N 3 of 1989 Photo (M.B) facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.