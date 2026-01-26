Il candidato repubblicano in Minnesota Chris Madel si ritira | L’Ice è un disastro totale

Chris Madel, candidato repubblicano alla governatura del Minnesota, ha annunciato il ritiro dalla campagna elettorale. L’avvocato di Minneapolis ha criticato le azioni del partito, definendo le operazioni dell’Ice come un “disastro totale” e attribuendo a queste una causa di “ritorsione” contro lo stato. La sua decisione evidenzia le tensioni interne e le difficoltà politiche che attraversano il panorama elettorale locale.

Chris Madel, un avvocato di Minneapolis che si stava candidando come repubblicano alla carica di governatore del Minnesota, ha annunciato che interromperà la sua campagna a causa della "ritorsione" del Grand Old Party contro il suo stato, definendo le operazioni dell'Ice come un " disastro totale ". "Non posso sostenere la ritorsione dichiarata dei repubblicani a livello nazionale verso i cittadini del nostro stato, né posso considerarmi un membro di un partito che lo farebbe", ha detto Madel in un video pubblicato sui social della sua campagna.

