Alfonso Signorini sospende impegni con Mediaset | Campagna calunniosa e diffamatoria

Alfonso Signorini ha annunciato la sospensione dei suoi impegni con Mediaset, accusando alcune campagne di diffamazione e calunnia. In una nota, ha evidenziato come queste condotte illecite abbiano un impatto rilevante, soprattutto attraverso alcuni media. La decisione mira a tutelare la propria reputazione e a contrastare le azioni che ritiene ingiuste e diffamatorie.

"Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset": è quanto evidenziano gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali di Signorini in sede civile e penale, che parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" volta a "distruggere" la sua onorabilità.

