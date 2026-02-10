Usa nuovo attacco a barca dei narcos

Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco nel Pacifico contro una barca sospettata di traffico di droga. Due persone sono morte durante l’operazione. L’incidente si aggiunge a una serie di azioni contro i trafficanti di droga in mare aperto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e rischia di alimentare nuovi scontri tra le parti.

3.45 Nuovo attacco nel Pacifico contro una barca di sospetti trafficanti di droga da parte degli Usa,nel quale sono morte due persone. Con questa operazione, annunciata su X dal comando militare statunitense per l'America Latina e i Caraibi,il bilancio dei morti sale a 130 persone con circa 40 imbarcazioni distrutte da settembre,cioè dall'inizio della campagna americana contro le imbarcazioni dei sospetti trafficanti. Questo è il terzo attacco ufficiale dal l'inizio dell'anno.

