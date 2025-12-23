Attacco Usa a nave narcos un morto

Alle prime ore del mattino, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro una nave nel Pacifico orientale, ritenuta coinvolta nel traffico di droga. L'esercito statunitense ha comunicato che la nave seguiva rotte note per attività illecite, e si registra un morto tra i membri dell'equipaggio. L'evento si inserisce nelle operazioni di contrasto al narcotraffico in una regione strategicamente rilevante.

7.00 Nuovo attacco Usa contro una nave nel Pacifico orientale, che secondo l' esercito statunitense "stava seguendo rotte note per il traffico di droga". Il Southcom, comando congiunto Usa per il Sudamerica, annunciando l'operazione dà anche notizia dell'uccisione di un "narcoterrorista". Le operazioni Usa sono rivolte a navi di presunti narcotrafficanti, secondo le accuse di Trump legati al presidente venezuelano Maduro; ma nelle ore scorse il leader Usa ha detto che anche il colombiano Petro "deve stare attento".

Operazione USA contro narcos: affondate tre navi, otto morti - Operazione militare USA nel Pacifico orientale: affondate tre navi di narcotrafficanti in navigazione nell'Oceano Pacifico, otto morti ... ilmetropolitano.it

Usa affondano presunta nave dei narcos in Venezuela - Le forze statunitensi hanno effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga al largo della costa del Venezuela, uccidendo quattro persone: lo ha annunciato il capo ... video.corriere.it

Il 18 dicembre 2025 gli Stati Uniti hanno colpito un’altra nave nelle acque internazionali del Pacifico orientale, portando il numero delle vittime degli attacchi USA ad oltre 100 da settembre. Su ordine diretto del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, la Joint Tas - facebook.com facebook

