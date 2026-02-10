Ursula Corbero di La casa di carta è diventata mamma | nato il primo figlio con Chino Darin

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ursula Corbero, l'attrice di La casa di carta, è diventata mamma. Ha dato alla luce un maschio in una clinica di Barcellona, secondo quanto riporta La Nacion. L’attrice spagnola ha scelto di condividere questa novità, confermando così l’arrivo del primo figlio con Chino Darin.

Ursula Corbero è diventata mamma, fa sapere La Nacion. L'attrice spagnola de La casa di carta avrebbe partorito il primo figlio, un maschio, in una clinica di Barcellona, ieri.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Ursula Corbero

Úrsula Corberó, Tokyo de La casa di carta, è diventata mamma per la prima volta

Úrsula Corberó, la protagonista di Tokyo in

Alessia Prete è diventata mamma: l’ex del Grande Fratello ha annunciato la nascita del primo figlio, Roberto

Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ursula Corbero

Argomenti discussi: 5 serie tv inizialmente incredibili rovinate dalle troppe stagioni.

ursula corbero di laUrsula Corbero è diventata mamma: la Tokyo della Casa di Carta dà alla luce il suo primo figlioL’attrice e Chino Darín celebrano la nascita del loro bambino dopo dieci anni d’amore, senza pubblicizzare troppo l'evento sui social ... tgcom24.mediaset.it

ursula corbero di laLa lieta notizia dalla SpagnaSecondo la stampa spagnola l’attrice Ursula Corbero, Tokyo de La casa di carta, sarebbe diventata mamma per la prima volta ... novella2000.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.