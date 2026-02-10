Ursula Corbero di La casa di carta è diventata mamma | nato il primo figlio con Chino Darin

Ursula Corbero, l'attrice di La casa di carta, è diventata mamma. Ha dato alla luce un maschio in una clinica di Barcellona, secondo quanto riporta La Nacion. L’attrice spagnola ha scelto di condividere questa novità, confermando così l’arrivo del primo figlio con Chino Darin.

