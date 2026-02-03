Alessia Prete è diventata mamma | l'ex del Grande Fratello ha annunciato la nascita del primo figlio Roberto
Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma. Ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Roberto, con il compagno Alessandro. Lo ha fatto condividendo su Instagram una foto dal letto d’ospedale, scrivendo semplicemente:
Alessia Prete ha annunciato la nascita di Roberto, il primo figlio con il compagno Alessandro: "Che fantastica storia è la vita", ha scritto in una story dal letto d'ospedale. Dopo il GF e l'esperienza come speaker, l'influencer si è trasferita in Svizzera.🔗 Leggi su Fanpage.it
