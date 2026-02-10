Secondo la stampa spagnola l’attrice Ursula Corbero, Tokyo de La casa di carta, sarebbe diventata mamma per la prima volta Dalla Spagna ne sono certi, anche se da parte dell’attrice non è arrivata alcuna conferma: Hola ha fatto sapere che Ursula Corbero sarebbe diventata mamma per la prima volta. L’attrice spagnola, amatissima per il suo ruolo di Tokyo ne La casa di carta, avrebbe dato alla luce il suo primo figlio, insieme al compagno Chino Darín (figlio dell’attore Ricardo Darín) con cui condivide una relazione di circa 10 anni. LEGGI ANCHE: Orlando Bloom e Luisa Laemmel: nuova coppia al Super Bowl? Secondo il sito la nascita sarebbe avvenuta ieri 9 febbraio in una clinica di Barcellona, città dell’attrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Úrsula Corberó, Tokyo de La casa di carta, è diventata mamma per la prima volta

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo una bambina di nome Beatrice.

