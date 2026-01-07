Trovato corpo carbonizzato in provincia di Siracusa forse è uomo scomparso

Nella provincia di Siracusa, un corpo carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di un’auto bruciata a Carlentini. Potrebbe trattarsi di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato scorso. Le autorità stanno indagando per verificare l’identità e le circostanze del ritrovamento. La vicenda resta sotto esame, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – Potrebbe essere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato, il corpo carbonizzato ritrovato dentro un'auto bruciata a Carlentini, in provincia di Siracusa. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto. Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri. L'uomo è del Villaggio Sant'Agata.

