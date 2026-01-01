Notte di aggressioni liti e risse a Milano a Capodanno | un uomo accoltellato in zona Wagner

Nella notte di Capodanno a Milano, si sono verificati diversi episodi di aggressione e risse, culminati in un episodio grave in via dei Gracchi, zona Wagner, intorno alle 3.45. Un uomo di 57 anni è stato ferito con un coltello durante un'aggressione, richiedendo interventi delle forze dell'ordine. La situazione ha evidenziato le difficoltà di gestione degli eventi notturni in alcune zone della città durante le festività.

Il caso più serio si è verificato in via dei Gracchi, zona Wagner, intorno alle 3.45. Un uomo di 57 anni sarebbe stato aggredito con un coltello. Non è grave. È stato trasportato al San Carlo.

