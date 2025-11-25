Investito nella notte nella zona sud di Verona | uomo portato d' urgenza in ospedale

Veronasera.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì nella zona sud di Verona. Stando a quanto appreso, intorno alle 3.30, un pedone è stato investito in via San Giovanni Lupatoto, con una dinamica al vaglio della polizia locale scaligera. Sul posto in soccorso dell'uomo, un uomo sulla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

