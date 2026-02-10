uomini e donne una scelta finisce con un colpo di scena anticipazioni

In studio si è vissuto un momento inaspettato. Una scelta fatta dai protagonisti ha preso una piega completamente diversa da quella prevista. Tra emozioni e sorprese, il pubblico è rimasto senza parole. I protagonisti hanno dovuto fare i conti con un colpo di scena che nessuno si aspettava.

Lunedì 9 gennaio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni del dating show. Andiamo a scoprire le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta lunedì 9 febbraio 2026. A svelare gli spoiler è come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Gemma Galgani. Per la Dama scende un Cavaliere che in passato era già stato nel parterre del programma per corteggiare Aurora Tropea. Il suo nome è Fabrizio. Gemma però decide di non tenerlo e lo elimina prontamente. Sebastiano Mignosa è andato invece all’Elba per cercare di recuperare con Elisabetta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Nella registrazione più recente di Uomini e Donne, la tensione tra Mario e Gemma è salita alle stelle.

Ieri pomeriggio negli studi Elios di Roma si è registrata un’altra puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Trono Over - La fine della conoscenza fra Barbara e Edoardo

