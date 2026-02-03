Nella registrazione più recente di Uomini e Donne, la tensione tra Mario e Gemma è salita alle stelle. Durante la puntata, Mario ha deciso di lasciare il trono over, lasciando Gemma sorpresa e Sabrina visibilmente commossa. La puntata si è conclusa con un colpo di scena che nessuno si aspettava, mentre Sabrina si è lasciata andare alle lacrime per il suo amore non corrisposto. La trasmissione continua a regalare emozioni forti e sorprese ai suoi fan.

Continuano le puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dicono che, durante i prossimi appuntamenti, Gemma Galgani riceverà un due di picche dal cavaliere Mauro e farà un ennesimo tentativo di riconciliazione con Mario Lenti, con cui ha avuto una breve frequentazione. Il corteggiamento di Gemma continua, il cavaliere lascia il programma. Durante la prossima settimana, nello studio di Uomini e Donne si parlerà soprattutto delle vicende sentimentali di Gemma, la dama torinese che è una protagonista indiscussa del programma Mediaset. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena tra Mario e Gemma, Sabrina in lacrime. Chi lascia il trono over

Nelle ultime anticipazioni del Trono Over, Gemma Galgani si commuove profondamente dopo la rivelazione di Mario Lenti, che non prova più sentimenti per lei.

Le registrazioni di Uomini e Donne del 9 dicembre svelano tensioni tra Gemma e Mario, lacrime di Sabrina e un annuncio importante di Flavio sulla sua scelta.

