Uomini e donne una scelta finisce male | studio in rivolta

Programmi Tv, ieri pomeriggio negli studi Elios di Roma si è consumata un’altra registrazione esplosiva di Uomini e Donne, con colpi di scena nel Trono Over e nel Trono Classico che promettono scintille nelle puntate che vedremo presto su Canale 5. Dal ritorno di un volto noto per Gemma alla proposta romantica di Edoardo, fino alle scelte difficili di Ciro Solimeno e alle nuove dinamiche di Sara Gaudenzi, gli equilibri in trasmissione sembrano davvero sul punto di cambiare. Ma cosa è successo veramente in studio, e quali reazioni ha scatenato tra opinionisti e pubblico? Leggi anche: “Cacciateli, tutti e due”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

In studio si è vissuto un momento di paura.

Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, in diretta su Uomini e Donne, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta davanti a tutti.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma ha una crisi nervosa, lo sfogo post puntata è strazianteNella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026 su Canale 5, Gemma ha un crollo, lacrime amare e fuga dallo studio. comingsoon.it

Uomini e Donne, Gemma piange ancora per Mario: È una delusione, non so più cosa fareLa puntata di Uomini e Donne di lunedì 9 febbraio si apre nuovamente con Gemma Galgani al centro dell’attenzione, profondamente provata dopo l’ ennesimo rifiuto da parte di Mario Lenti. tgcom24.mediaset.it

#UominieDonne: le anticipazioni della registrazione di oggi. ATTENZIONE SPOILER!!! Questo pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni di #LorenzoPugnaloni: - - - - - - - - - TRONO OVER: facebook

