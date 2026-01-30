Uomini e Donne la scelta di Cristiana è Ernesto | ti ringrazio per avermi messo il tuo cuore in mano | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Cristiana sceglie Ernesto. Dopo aver detto no a Federico, la tronista annuncia di voler iniziare una relazione con Ernesto. La decisione arriva alla fine di una lunga puntata, tra emozioni e sorrisi. Cristiana ringrazia Ernesto per averle aperto il cuore, mentre i presenti assistono alla conclusione di un percorso che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

A Uomini e Donne è arrivato il momento della scelta di Cristina. La tronista dopo aver comunicato a Federico che non è la sua scelta, chiama Ernesto. Cristina ha scelto Ernesto a Uomini e Donne. ore 15:15 – E’ il momento di Ernesto, la scelta di Cristiana. “ Ricordo ancora il tuo primo giorno qui quando hai detto che eri venuto per portarmi via da qui. Poi abbiamo iniziato a conoscersi, ho visto i tuoi difetti che sono così simili ai miei. Sei arrivato nel periodo più critico del mio trono: mi sentivo attaccata, giudicata, sola e non mi sentivo capita da nessuno. Sei stato l’unico che mi ha difeso, ma sopratutto l’unico in grado di capire che in realtà dietro una ragazza così forte ci fosse una persona molto sensibile e fragile” – racconta la tronista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Federico non è la scelta di Cristiana a Uomini e Donne.

Uomini e donne, anticipazioni la scelta di Cristiana e Ernesto, baci e petali in studio

