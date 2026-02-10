La registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani, che subito rifiuta Fabrizio. Dopo un ritorno lampo, la dama decide di lasciar perdere e saluta definitivamente il suo pretendente. Nel frattempo, Edoardo si presenta davanti alla sua scelta, ma riceve un no inaspettato. La puntata si rivela ricca di sorprese e tensioni tra i protagonisti.

Gemma Galgani rifiuta Fabrizio: ritorno lampo e addio immediato. La registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne parte da Gemma Galgani, storica protagonista del trono over. Per lei scende un nuovo cavaliere, Fabrizio, volto già visto in passato nel programma come corteggiatore di Aurora Tropea. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, l’incontro dura pochissimo: Gemma decide di non tenerlo e lo manda direttamente a casa. Nessun tentennamento, nessuna apertura. Un ingresso-lampo che finisce ancora più velocemente, nel solco delle dinamiche sempre più rapide (e spietate) del dating televisivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, anticipazioni 9 febbraio: Edoardo ‘sceglie’ la dama ma incassa un clamoroso no

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, andata in scena a Roma il 9 dicembre 2025, si sono verificati momenti intensi e sorprendenti.

La registrazione di ieri di Uomini e Donne si chiude con alcuni colpi di scena.

