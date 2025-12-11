Uomini e Donne anticipazioni Sabrina lascia lo studio in lacrime | discussa dama ritorna

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, andata in scena a Roma il 9 dicembre 2025, si sono verificati momenti intensi e sorprendenti. Sabrina, protagonista della discussione, ha lasciato lo studio in lacrime, mentre la dama discussa ha deciso di tornare in studio. La puntata ha regalato ai fan numerosi colpi di scena e tensioni irrisolte.

La nuova registrazione di Uomini e Donne, effettuata a Roma martedì 9 dicembre 2025, ha consegnato una puntata carica di nodi irrisolti e colpi di scena. Nel mirino il rapporto complicato tra Gemma Galgani e Mario Lenti, ma anche la nuova storia di Sabrina, finita in un abbandono dello studio. A sorpresa, inoltre, rivediamo in campo una dama molto discussa che decide di restare per approfondire una nuova conoscenza. Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma contro Mario: il bacio a Maria G. sotto accusa. Gemma mette in discussione il gesto che ha acceso le polemiche: il bacio tra Mario Lenti e Maria G.

