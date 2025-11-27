Povertà via libera al piano regionale | oltre 79 milioni per un welfare più vicino ai territori
Disco verde al “Piano regionale degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà della Regione Calabria 2024–2026”. È stato approvato nell’ultima riunione di giunta, su proposta congiunta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessora all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e Welfare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Calabria: povertà, via libera al piano regionale. Straface: “Più di 79 milioni per un welfare più giusto e vicino ai territori” -- https://www.ilmetropolitano.it/2025/11/26/calabria-poverta-via-libera-al-piano-regionale/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
Via libera al "Piano regionale degli interventi di contrasto alla povertà rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X
Povertà, via libera in Calabria al piano regionale. Straface: “Più di 79 milioni per un welfare più giusto e vicino ai territori” - Via libera al “Piano regionale degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà della Regione Calabria 2024–2026”. msn.com scrive
Lotta alla povertà in Calabria, via libera al piano regionale da 79 milioni - Straface: «Un passaggio cruciale per costruire un welfare moderno, capace di avvicinarsi ai territori e di rispondere alle reali condizioni sociali» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it
Contrasto alle povertà: via libera dell’Assemblea legislativa al nuovo Piano regionale 2025-2027 licenziato dalla Giunta - Romagna mette in campo 124 milioni di euro di risorse – regionali, nazionali e comunitarie – con il Piano regionale per ... Secondo sassuolo2000.it