Capaccio Paestum via al nuovo Piano Spiagge | il Comune accelera dopo il richiamo della Regione
Nuove regole in arrivo per il litorale di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale ha approvato un atto di indirizzo decisivo per la redazione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD). La decisione segna l'avvio delle procedure per ridisegnare l'assetto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
