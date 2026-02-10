Emergenza e chiamate al 112 | Parma e a Bologna da record Oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute 5,9 secondi il tempo medio di risposta

A Parma e Bologna, le chiamate al 112 non si sono mai fermate. In soli quattro mesi, sono arrivate oltre 2,5 milioni di telefonate, con un tempo di risposta medio di meno di sei secondi. La nuova attivazione del numero unico europeo ha portato a una gestione più rapida delle emergenze, facendo registrare record di chiamate e tempi sempre più brevi per ottenere aiuto.

