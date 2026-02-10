Emergenza e chiamate al 112 | Parma e Bologna da record Oltre 2,5 milioni di telefonate ricevute 5,9 secondi il tempo medio di risposta

Nei primi quattro mesi dell’attivazione del numero unico europeo 112 in Emilia-Romagna, le chiamate di emergenza sono schizzate alle stelle. In totale, sono più di 2,5 milioni le telefonate ricevute, con una risposta che arriva in media in meno di sei secondi, precisamente 5,9. Parma e Bologna segnano il record di richieste, e il sistema sembra reggere bene, garantendo risposte rapide in situazioni di emergenza.

Servono solo 5,9 secondi per ricevere in Emilia-Romagna una risposta in caso di emergenza. Tanto impiega il numero unico europeo 112, che dal 3 dicembre 2024 al 1^ aprile 2025 è stato attivatoprogressivamente su tutto il territorio regionale. Un solo numero per richiedere l'intervento di Polizia.

A Parma e Bologna, le chiamate al 112 non si sono mai fermate.

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

