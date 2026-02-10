una sintesi assurda e brutale della storia di caracas

L’Helicoide, un tempo centro commerciale per lo shopping in auto, ora è un carcere. La trasformazione è avvenuta nel corso degli anni, lasciando dietro di sé una storia fatta di contrasti forti. Oggi, quel luogo simbolo di un passato diverso, rappresenta una realtà dura e difficile per chi ci si trova rinchiuso.

Ci sono edifici che nascono con una vocazione totalizzante. Che aspirano a essere più di semplici contenitori dell’attività umana, e si comportano come diagrammi tridimensionali del mondo, macchine ideologiche coperte di cemento. Proprio con quest’ambizione, probabilmente troppo grande, è nato l’Helicoide. Negli anni cinquanta, con il dittatore Pérez Jiménez al potere, il Venezuela traboccava di benzina, dollari e di una forma specifica di silenzio civico che poteva essere confusa con la stabilità politica. Il petrolio impregnava ogni cosa. C’erano i soldi e la velocità, e con loro una fede quasi trasudante nell’idea che il futuro fosse garantito e che qualsiasi obiezione si potesse soffocare spingendo sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Internazionale.it

