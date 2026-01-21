Frenchie Mae Cumpio, giornalista filippina, si trova al centro di una vicenda difficile e complessa. Accusata di terrorismo, il suo caso evidenzia le criticità e i rischi che affrontano i professionisti dell'informazione nelle Filippine. Secondo Reporters Without Borders, il paese è tra i più pericolosi al mondo per i giornalisti, rendendo questa storia un esempio emblematico delle sfide e delle minacce che si devono affrontare nel settore.

Manila, 21 gennaio 2026 – Secondo i dati di Reporters sans frontierès, le Filippine sono uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti, e il caso di Frenchie Mae Cumpio è un esempio lampante. La reporter, oggi 26enne, è in attesa di una sentenza decisiva prevista per questo giovedì 22 gennaio: se condannata per le accuse di possesso illegale di armi e finanziamento al terrorismo, rischia una pena fino a 40 anni di carcere. La sua detenzione dura ormai da quasi sei anni, trascorsi in un istituto penitenziario di Tacloban in attesa di un giudizio che osservatori internazionali e attivisti definiscono una farsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Una bomba a mano sotto il cuscino?”. L’assurda storia di Frenchie Mae Cumpio, giornalista accusata di terrorismo nelle Filippine

La difesa della giornalista Angela Lano accusata di terrorismo: "Siamo solo il megafono di un popolo oppresso, vogliono chiuderci la bocca"Angela Lano, giornalista e direttrice di InfoPal, si trova al centro di un procedimento giudiziario con accuse di terrorismo.

Leggi anche: De Rensis da Giletti: "Ecco cosa c'è sotto la mano di Chiara", bomba in tv

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ritrovata una bomba a mano in un uliveto di Fauglia; Maneggia una bomba che esplode: muore a 56 anni; Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l'ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso; Le bombe della guerra. Genio Pontieri al lavoro.

Conserva una bomba a mano inesplosa in magazzino: condannato un 51enne ad ApriliaUna bomba a mano in magazzino. È così che un uomo di 51 anni di Aprilia ha conservato un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale fino al ritrovamento, nel 2019 fino a finire sotto processo per ... fanpage.it

Asso: trova una bomba a mano, l’appoggia in auto e la porta in caserma. Poteva esplodere?Asso, 6 dicembre 2024 – Si è presentato dai carabinieri di Asso con la bomba a mano trovata durante un’escursione nella zona di Eupilio. Appoggiandola in auto e trasportandola per chilometri, convinto ... ilgiorno.it

TESSERAMENTO BOMBA 2026 Vuoi unirti alla balotta di BOMBA Vuoi fare le gare Vuoi girare semplicemente in compagnia Ti interessa solo sostenere il progetto e dare una mano ENTRO IL 31 GENNAIO puoi avere la maglia tecnica LIMITED - facebook.com facebook

“bomba a mano” supera “Muoio per niente” nella classifica generale dei brani di Angelina su @Spotify #45 (+1) “bomba a mano” (524.762) #46 (-1) “Muoio per niente” (524.274) x.com