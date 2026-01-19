A Crans-Montana, un'iniziativa solidale invita i parrucchieri a offrire taglio e piega gratuiti a chi dona i capelli, contribuendo alla raccolta per i ragazzi colpiti dal recente incendio. Questa iniziativa, chiamata “Le trecce della solidarietà”, mira a sostenere chi ha subito gravi perdite, ricordando con delicatezza le testimonianze di chi ha vissuto momenti difficili, come quella di un giovane sopravvissuto che descriveva la sua condizione dopo l’incendio.

“Senza più pelle, né capelli, quei ragazzi erano ancora vivi ma sembravano scheletri”. Una delle testimonianze più impressionanti di Crans-Montana fa comprendere con una sola frase, quale possa essere oggi, la condizione di molti feriti dopo lo spaventoso rogo del Constellation. E accanto alle cure primarie e salvavita – che come ha detto al FattoQuotidiano.it il chirurgo Benedetto Longo devono essere anche “ricostruttive” – c’è la necessità di restituire con il tempo ai volti e ai corpi di chi è sopravvissuto dignità e riconoscibilità. E così suscita tenerezza e attenzione l’iniziativa – partita dalla Francia – di alcuni parrucchieri che raccolgono i capelli da donare a un’associazione svizzera, Rolph Ag, che si occupa di realizzare parrucche per le persone coinvolte nell’incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le trecce della solidarietà per i ragazzi di Crans-Montana, parrucchieri offrono gratis taglio e piega a chi donerà i capelli

Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli ai ragazzi ustionati

Un'iniziativa di solidarietà dal Biellese offre tagli e pieghe gratuite per raccogliere capelli da donare ai giovani ustionati di Crans-Montana, in Svizzera. Un gesto semplice ma significativo per supportare chi ha affrontato gravi ustioni, contribuendo a una causa di grande valore sociale. L'evento invita alla partecipazione di chi desidera contribuire con un gesto di solidarietà concreto.

Solidarietà per Crans-Montana: il salone Km di Bellano raccoglie capelli per le vittime

Il salone Km di Bellano, in via Boldoni 13, partecipa a un'iniziativa di solidarietà per le vittime di Crans-Montana. Raccoglie capelli destinati alla realizzazione di parrucche, contribuendo così a un gesto di sostegno concreto. Un esempio di collaborazione tra professionisti italiani e svizzeri per offrire conforto e assistenza alle persone colpite dalla tragedia.

