Una Piega per lo Ior | domenica anche a Ravenna e Lugo parrucchieri in campo contro il cancro

Domenica 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, diversi parrucchieri della Romagna scendono in campo per sostenere la causa. A Ravenna e Lugo, i professionisti si uniscono all’iniziativa “Una Piega per lo Ior” per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’obiettivo è far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che combattono con il cancro, in una giornata dedicata alla solidarietà.

Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna – Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini e Riccione – più Pesaro e Argenta si uniranno idealmente per far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che affrontano una diagnosi di tumore.

