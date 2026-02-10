Una morte per malattie infettive su 10 è legata all’obesità lo studio

L’obesità continua a mietere vittime, con una su dieci morti per malattie infettive collegata a questa condizione. Uno studio recente conferma il legame tra il sovrappeso e diversi problemi di salute, oltre a quelli già noti come le malattie cardiovascolari. La questione resta aperta e preoccupante, considerando che i rischi aumentano con l’obesità.

(Adnkronos) – L'obesità è un fattore di rischio ulteriore associato a numerose patologie. E' noto il legame con il quadro cardiovascolare. Un nuovo studio, ora, accende i riflettori sul collegamento tra l'obesità e le malattie infettive, con dati eloquenti. Una ricerca pubblicata da The Lancet ha coinvolto oltre 540mila persone e ha evidenziato il legame, suggerendo. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Obesità Malattie

Fulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie Infettive presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Fulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, presso l’Asst Papa Giovanni XXIII.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Obesità Malattie

Argomenti discussi: Obesità e malattie infettive, scoperto il legame mortale: lo studio e i dati; Fasi avanzate di malattia di Parkinson: si può morire di Parkinson?; Longevità: quanto conta la genetica?; Sedentarietà, rischio morte +30%: la sfida salute parte dalle Olimpiadi.

Una morte per malattie infettive su 10 è legata all'obesità, lo studioChi soffre di obesità ha una probabilità del 70% maggiore di essere ricoverato in ospedale o di morire per una malattia infettiva ... adnkronos.com

Patrizia De Blanck, svelata la malattia devastante: cosa aveva davvero la contessa della TVPatrizia De Blanck si è spenta al termine di una malattia devastante. A svelare la cause della morte sono le parole della figlia Giada. donnaglamour.it

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, ma la prevenzione può fare la differenza. Dal 9 al 13 febbraio, in occasione di “Cardiologie Aperte 2026”, l’Aou di Sassari offre consulenze telefoniche gratuite per promuovere la salute del cuore. facebook