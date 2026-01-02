Fulvio Crippa è il nuovo direttore delle malattie infettive

Fulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie Infettive presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Proveniente dall’Ospedale Niguarda di Milano, porta con sé un’esperienza consolidata nel settore. La sua nomina mira a rafforzare la gestione e la prevenzione delle malattie infettive sul territorio, contribuendo alla crescita della struttura e alla tutela della salute pubblica.

Bergamo. Arriva dall’Ospedale Niguarda di Milano il nuovo Direttore delle Malattie Infettive dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Fulvio Crippa dal 16 dicembre dirige a Bergamo l’unica struttura provinciale di riferimento per le patologie infettive. Crippa ha una solida esperienza clinica, scientifica e gestionale in ambito infettivologico. Nel corso della sua carriera trentennale, maturata a Milano all’IRCSS San Raffaele, all’Ospedale San Paolo e all’Ospedale Niguarda ha maturato competenze avanzate nella gestione del paziente immunocompromesso con infezioni gravi in pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, di midollo e affetti da infezioni opportunistiche in infezione da HIV. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ospedale di Bergamo, Crippa nuovo direttore delle Malattie infettive Leggi anche: Malattie infettive, vaccini e visite ai senza dimora La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fulvio Crippa è il nuovo direttore delle malattie infettive - Fulvio Crippa dal 16 dicembre dirige a Bergamo l’unica struttura provinciale di riferimento per le patologie infettive ... bergamonews.it

