Ospedale di Bergamo Crippa nuovo direttore delle Malattie infettive

2 gen 2026

Fulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, presso l’Asst Papa Giovanni XXIII. Dopo aver maturato significativa esperienza presso l’ospedale Niguarda di Milano, Crippa assume questo ruolo per contribuire alla gestione e alla prevenzione delle malattie infettive nella struttura. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento delle competenze specialistiche dell’ospedale bergamasco.

