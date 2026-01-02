Ospedale di Bergamo Crippa nuovo direttore delle Malattie infettive
Fulvio Crippa è stato nominato nuovo direttore delle Malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, presso l’Asst Papa Giovanni XXIII. Dopo aver maturato significativa esperienza presso l’ospedale Niguarda di Milano, Crippa assume questo ruolo per contribuire alla gestione e alla prevenzione delle malattie infettive nella struttura. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento delle competenze specialistiche dell’ospedale bergamasco.
LA NOMINA. All’Asst Papa Giovanni XXIII arriva Fulvio Crippa dopo l’esperienza maturata all’ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Malattie infettive, vaccini e visite ai senza dimora
Leggi anche: Umanizzare gli ospedali: donate cinque smart-tv al reparto di Malattie infettive
Fulvio Crippa è il nuovo direttore delle malattie infettive - Fulvio Crippa dal 16 dicembre dirige a Bergamo l’unica struttura provinciale di riferimento per le patologie infettive ... bergamonews.it
Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, Fulvio Crippa è il nuovo direttore delle Malattie infettive - Locati: «Si apre una fase di ulteriore consolidamento della rete infettivologica provinciale» ... bergamo.corriere.it
Bergamo, la Scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia x.com
Bergamo, la Scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.