Una moneta commemorativa per gli 800 anni dalla morte di S Francesco | i simboli e come acquistarla

Una moneta speciale celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. È una delle novità della collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di una moneta da 2 euro con un design Reverse Proof, cioè con il soggetto in rilievo specchiato e il fondo sabbiato. La moneta si può acquistare e rappresenta un omaggio concreto al santo e alla sua figura.

Approfondimenti su S.Francesco Moneta

Celebrando gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, questa ricorrenza rivive attraverso eventi memorabili tra cui l’ostensione del corpo ad Assisi, una mostra a Perugia e il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale.

L’Umbria si appresta a commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, un evento di grande significato storico e spirituale.

Ultime notizie su S.Francesco Moneta

