Una valanga uccide un giovane vigile del fuoco bolognese

In servizio a Trieste da pochi mesi, è stato travolto durante un'escursione al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto Carlo Notari, aveva 29 anni e ieri, 1° febbraio, ha perso la vita, dopo essere stato travolto da una slavina nella zona di Casera Razzo, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Notari, bolognese, era in servizio come vigile del fuoco presso il comando provinciale di Trieste e la montagna era la sua passione. Come riferisce Trieste Prima, Il dramma si è consumato poco dopo le 14. Secondo le prime ricostruzioni, il distacco ha interessato uno strato di circa 80 centimetri, composto principalmente dalla neve fresca caduta durante le ultime precipitazioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista 29enne: il corpo ritrovato sotto un metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavinaUDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilgazzettino.it

