Travolto da una valanga a 29 anni | muore il vigile del fuoco Carlo Notari

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, ha perso la vita ieri in montagna. È stato travolto da una valanga durante un escursione, nonostante fosse appassionato di montagna e avesse iniziato da poco il servizio nelle forze antincendio. La sua morte ha scosso amici e colleghi, che conoscevano la sua passione e il suo spirito avventuroso. La tragedia si è verificata in una zona solitamente frequentata da amanti della montagna, ma questa volta si è trasformata in una tragedia senza senso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una passione per la montagna spezzata dalla tragedia. Aveva iniziato da pochi mesi il suo servizio nei vigili del fuoco, ma coltivava da sempre un legame profondo con la montagna. Carlo Notari, 29 anni, originario di Bologna, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga a Casera Razzo, in provincia di Udine, nel pomeriggio di domenica 1° febbraio. La sua passione per le escursioni in alta quota si è trasformata in tragedia sulle creste del Monte Tiarfin, a circa 1.800 metri di altitudine. Il cordoglio dei vigili del fuoco. La conferma ufficiale è arrivata dal comando dei vigili del fuoco di Trieste, dove il giovane prestava servizio da poco tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Travolto da una valanga a 29 anni: muore il vigile del fuoco Carlo Notari Approfondimenti su Carlo Notari Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina» Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga. Vigile del fuoco da pochi mesi a Trieste: addio a Carlo Notari, vittima di una valanga a Casera Razzo Questa mattina a Trieste è arrivata la tragica notizia della morte di Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni ucciso da una valanga a Casera Razzo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carlo Notari Argomenti discussi: Punta Helbronner, sciatore freerider travolto da una valanga; Travolto e sepolto da una valanga, muore a 29 anni Carlo Notari, giovane vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve; Trovato privo di vita sotto un metro di neve l'escursionista travolto dalla valanga; Travolto da una valanga, morto giovane bolognese. Carlo Notari travolto e morto da una valanga in Friuli, l'allarme dell'escursionista che era con lui: la ricerca disperataUna passione sconfinata per la vetta si è trasformata in tragedia sul monte Tiarfin, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Carlo ... msn.com Carlo Notari morto travolto da una valanga in Friuli, era un vigile del fuoco: aveva 29 anniL'escursionista morto, travolto dalla valanga a Casera Razzo (Udine), era un giovane di Bologna, in servizio da pochi mesi al Comando dei Vigili ... msn.com Carlo Notari morto travolto da una valanga in Friuli, era un vigile del fuoco: aveva 29 anni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.